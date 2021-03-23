За участие в акции протесте в поддержку осужденного за похищение человека и пытки радикала Сергея Стерненко, в ходе которой митингующие атаковали Офис президента, перед судом предстанет член националистического движения "Гонор".

Об этом сообщает Telegram-канал "САМОЗАХИСТ".

"Еще одного участника акции будут судить за акцию под ОП. Полиция вручила Алексею Билковского - члену движения "Гонор" - ходатайство об избрании меры пресечения. Дату и время суда сообщим позже", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта, в день рождения радикала Стерненко вышли на акцию протеста на Банковую. Митинг перерос в атаку на здание Офиса президента, митингующие исписали его оскорбительными надписями, разбили окна и кидали файеры в двери. Ущерб, который они нанесли, оценивается примерно в два миллиона гривень.

После акции протеста задержали Влада Сорда, который бил окна и двери здания. В день заседания суда по избранию для него меры пресечения под судом собрались активисты.

Также сообщалось, что Геращенко анонсировал ряд новых подозрений погромщикам Офиса президента, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью. В свою очередь Нацполиция опубликовала фамилии тех, кого удалось идентифицировать. Среди них и Алексей Белковский.