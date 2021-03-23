В Житомирской области сотрудники полиции разыскали в лесу двухлетнего ребенка, который исчез во время игры во дворе своего дома.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции.

Об исчезновении малыша правоохранителям сообщила его тетя. Она рассказала, что ее сестра, проживающая в селе Каменевка, занималась делами по хозяйству, а ее двухлетний сын играл во дворе. В какой-то момент женщина увидела, что ребенка нет, на месте остались только его игрушки.

Поиски мальчика начались незамедлительно. В них принимала участие не только полиция, но и местные жители. Отдельная группа в селе проверяла дома, заброшенные помещения, кустарники на окраинах и тому подобное. Другие прочесывали лес по определенным секторам.

"В лесу были отдельные участки, где еще лежал снег. На нем мы заметили следы детской обуви и пошли по ним. Все это время громко звали мальчика по имени. Наконец увидели ребенка. Малыш спокойно шел по лесной дороге, а когда мы его позвали, развернулся нам навстречу", - рассказал заместитель начальника местного отдела полиции Петр Бородий.

Мальчика на служебной машине отвезли домой, с ним все хорошо, он даже не успели испугаться.

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