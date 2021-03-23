Малыша передали матери. Фото: Нацполиция

В Житомирской области сотрудники полиции разыскали в лесу двухлетнего ребенка, который исчез во время игры во дворе своего дома. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции. 

Об исчезновении малыша правоохранителям сообщила его тетя. Она рассказала, что ее сестра, проживающая в селе Каменевка, занималась делами по хозяйству, а ее двухлетний сын играл во дворе. В какой-то момент женщина увидела, что ребенка нет, на месте остались только его игрушки. 

Поиски мальчика начались незамедлительно. В них принимала участие не только полиция, но и местные жители. Отдельная группа в селе проверяла дома, заброшенные помещения, кустарники на окраинах и тому подобное. Другие прочесывали лес по определенным секторам.

"В лесу были отдельные участки, где еще лежал снег. На нем мы заметили следы детской обуви и пошли по ним. Все это время громко звали мальчика по имени. Наконец увидели ребенка. Малыш спокойно шел по лесной дороге, а когда мы его позвали, развернулся нам навстречу", - рассказал заместитель начальника местного отдела полиции Петр Бородий.

Мальчика на служебной машине отвезли домой, с ним все хорошо, он даже не успели испугаться.

Под Житомиром полицейские нашли потерявшегося двухлетного ребенка. Фото полиции

Под Житомиром полицейские нашли потерявшегося двухлетного ребенка. Фото полиции

Под Житомиром полицейские нашли потерявшегося двухлетного ребенка. Скриншот фейсбук-сообщения

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