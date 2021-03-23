Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него нет "золотого дна". Отметим, вероятно речь идет о фильме с таким названием об имуществе главы республики, который выпустил Телеграм-канал Nexta.

Белорусского лидера цитирует "Белта" во вторник, 23 марта.

"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего - все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко добавил, что принимает все решения исходя из двух интересов: благосостояния граждан и построения сильного государства.

Напомним, 8 марта Телеграм-канал Nexta, который был главным глашатаем протестных акций в Беларуси, выпустил фильм об имуществе Александра Лукашенко под названием "Золотое дно". В нем, в частности, утверждается, что у президента Беларуси есть тайный дворец.

После этого Лукашенко сказал, что представленная информация является лживой. "Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", - заявил он, добавив, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое.

Также мы рассказывали, что глава Госдепа назвал Лукашенко последним диктатором Европы.