Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подали в Верховную Раду Украины законопроект об установлении уголовной ответственности за угрозы и насилие по отношению к медикам и фармацевтическим работникам.

Об этом сообщает пресс-служба комитета на своей странице в Facebook.

На данный момент, по словам председателя комитета Михаила Радуцкого, в нормативно-правовой базе Украины нет специального состава преступления в случае нападения на медработника или фармацевта. В то же время, случаи насилия в адрес работников бригады "Скорой помощи" стали чаще после начала пандемии коронавируса.

"Угроза убийством будет караться лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкого или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет", - уточнили в сообщении наказания за насилие по отношению к медикам и фармацевтам.





Ранее сообщалось, что в Верховной Раде одобрили 20-гривневую доплату украинским медикам за укол вакциной от коронавируса.

Также мы писали, что десятки тысяч медиков покинули Украину, где их продолжают массово увольнять. Часть из них уехала работать в Польшу.



