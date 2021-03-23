Нацполиция опубликовала фамилии идентифицированных погромщиков Офиса президента
Нацполиция опубликовала видео с лицами и фамилиями людей, которые устроили беспорядки и погром на Банковой в субботу, 20 марта. Среди них, кроме Влада Сорда и Сергея Филимонова, уже получивших подозрения, еще пять человек.
Ролик опубликован на YouTube-канале Нацполиции.
В ролике указано, что организаторы акции изначально не планировали, что она будет мирной. Они планировали стычки и насилие в адрес правоохранителей.
В ролике запечатлены моменты погрома, когда его участники разрисовывают фасад здания офиса Зеленского, жгут двери и табличку.
Среди идентифицированных полицией погромщиков:
- Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд, ему суд уже избирает меру пресечения);
- Сергей Филимонов (также известен как "Сын Перуна", ему уже вручили подозрение);
- Вадим Адамов;
- Роман Ратушный;
- Алексей Билковский;
- Олег Кобезский;
- Денис Мищенко.
"Все лица, которые уничтожали народное имущество, которое является государственной собственностью, понесут наказания в соответствии с законом", - сказано в титрах видео.
Напомним, ранее источник "Страны" в МВД сообщил, что у акций "Кто убил Катю Гандзюк" и погрома на Банковой общий политтехнолог.
Также мы писали о том, под Печерским судом митингуют сторонники Влада Сорда, задержанного за погром Офиса Зеленского.