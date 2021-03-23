Нацполиция опубликовала видео с лицами и фамилиями людей, которые устроили беспорядки и погром на Банковой в субботу, 20 марта. Среди них, кроме Влада Сорда и Сергея Филимонова, уже получивших подозрения, еще пять человек.

Ролик опубликован на YouTube-канале Нацполиции.

В ролике указано, что организаторы акции изначально не планировали, что она будет мирной. Они планировали стычки и насилие в адрес правоохранителей.

В ролике запечатлены моменты погрома, когда его участники разрисовывают фасад здания офиса Зеленского, жгут двери и табличку.

Среди идентифицированных полицией погромщиков:

"Все лица, которые уничтожали народное имущество, которое является государственной собственностью, понесут наказания в соответствии с законом", - сказано в титрах видео.

Напомним, ранее источник "Страны" в МВД сообщил, что у акций "Кто убил Катю Гандзюк" и погрома на Банковой общий политтехнолог.

Также мы писали о том, под Печерским судом митингуют сторонники Влада Сорда, задержанного за погром Офиса Зеленского.