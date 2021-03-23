В Москве медики спасли жизнь 10-месячной девочки которая неудачно упала на деталь от игрушечной машинки и острый штырь от колесика вошел ей в голову. Младенца экстренно привезли в детскую больницу имени Сперанского.

"Просто взять и вытащить инородный предмет из головы ребенка было нельзя. Сперва сделали рентген, чтобы оценить ситуацию. Потом, чтобы узнать, поврежден ли мозг, проверили его ультразвуком. Как только поняли, что все в порядке, в операционной специальным инструментом достали колесико", - говорится в сообщении.

После всех манипуляций ребенку снова сделали рентген для уверенности, что в голове не осталось частей игрушки. Сейчас девочка уже дома. По словам медиков, оставшееся после травмы маленькое отверстие в черепе никак не помешает ее жизни.

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