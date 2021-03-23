Во Франции Апелляционный суд решил закрыть "Центр ДНР" в Марселе. Теперь его деятельность запрещена.

Об этом в Twitter 23 марта сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили", - написал Кулеба.

Напомним, "Центр ДНР" в Марселе открылся 25 сентября 2017 года. Его зарегистрировали в статусе общественного объединения, не требующего предварительного разрешения.

В сентябре 2018 года суд французского города Экс-ан-Прованс решил не закрывать так называемое "центр ДНР" в Марселе.