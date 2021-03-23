Одному их координаторов митинга возле здания Офиса президента Сергею Филимонову, которому вручили подозрение, грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом он заявил возле здания Печерского районного суда, где избирают меру пресечения для одного из погромщиков Офиса президента - Владислава Гранецкого-Стафийчука.

Филимонов, который также известный как "Сын Перуна", заявил, что ему инкриминируют статью 296, часть 4 - хулиганство применением оружия или специальных средств, уже вручили подозрение. Таким образом ему грозит от трех до семи в тюрьме.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение человека радикала Сергея Стерненко устроили митинг на Банковой. Акция протеста переросла в атаку на здание Офиса президента. После этого замглавы МВД Геращенко анонсировал новые подозрения погромщикам на Банковой. Сейчас они вручены Сорду и Филимонову.

Также мы рассказывали, Геращенко выложил видео с лицами погромщиков Офиса президента.