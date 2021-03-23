Известный польский писатель Якуб Шульчик назвал президента Анджея Дуду "дебилом", после того как тот 7 ноября поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента в США. Теперь писателю грозит тюрьма за оскорбление главы государства.

Об этом пишет wPolityce.

"Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем голосование Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком уровне для еще более сильного партнерства", - написал президент Польши в своем Twitter 7 ноября.

В тот же день писатель Якуб Шульчик прокомментировал поздравление на своей странице в Facebook. Он сообщил, что уже давно интересуется американской политикой, но никогда не слышал о "номинации Коллегией выборщиков".

"Джо Байден – 46-й президент США. Анджей Дуда – дебил", – такими словами заканчивался пост писателя в соцсети.

Такие высказывания в адрес главы государства прокуратура признала оскорбительными. Однако сам писатель во время допроса не признался в преступлении и не дал объяснений, указав на то, что его пост был критикой действий президента Польши.

Как рассказал сам Шульчик в своем аккаунте в Facebook об обвинении по статье об оскорблении президента, санкции которой предусматривают до трех лет тюрьмы, он и его адвокат узнали "ни официально, ни письменно, а только через дружественный к власти портал wPolityce".

"Я, подозреваю, первый писатель за очень долгое время предстанет перед судом за написанное", - написал Шульчик.

Якуб Шульчик - известный польский публицист, писатель и сценарист, лауреат литературной премии Варшавы. Автор романов "Радио Армагедон", "Собачья гора" и "Ослепленные светом", на основе которого HBO Europe сняли одноименный сериал.

Напомним, 7 ноября, после оглашения предварительного подсчета голосов в ключевых штатах, Джо Байден заявил, что избран президентом США.

После этого его поздравили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэры Лондона и Парижа Садик Хан и Анн Идальго, а также лидеры Греции, Ирландии, Британии, Франции и Бельгии.

Также сообщалось, что 7 ноября президент Украины Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США.