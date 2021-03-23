Ежедневная британская газета The Times опубликовала во вторник, 23 марта, на обложке карту Европы, в которой назвала две страны Беларусью - собственно, саму Беларусь, а также Украину.

Сегодняшняя обложка издания посвящена резкому приросту случаев заражения коронавирусной инфекцией в период с 14 по 21 марта. По версии The Times, в Украине (на карте подписана Беларусью) произошел рост на 43,8% и она находится в числе европейских стран-лидеров по этому показателю.

Также британские журналисты отмечают мощное снижение заболеваемости - 60,1% - в Испании. В Португалии число заражений снизилось на 21,8%, в на Мальте - на 20,2%.

Напомним, турецкий телеканал TGRT продемонстрировал в эфире карту на основе, как утверждают журналисты, прогнозов американской частной разведывательной компании Stratfor. На ней изображены территории, которые будут находиться под влиянием Турции к 2050 году.

Также мы сообщали, что международный картографический сервис OpenStreetMap на интерактивной карте, которую использует сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализныци", обозначил территорию Автономной Республики Крым как "Южный федеральный округ России".