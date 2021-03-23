США, которые выступают против строительства "Северного потока-2", планируют обсудить с Берлином этот вопрос.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что он должен встретиться со своим немецким коллегой Хайко Маасом, чтобы обсудить этот вопрос.

"Президент Байден был очень ясен: он считает, что газопровод – это плохая идея, плохая для Европы, плохая для США, она полностью противоречит собственным целям безопасности Европы", - сказал он во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Блинкена, газопровод может подорвать интересы Украины, Польши и другихстран. Он также заявил, что закон США требует от Вашингтона ввести санкции против компаний, которые участвуют в "Северном потоке-2".

Напомним, ранее Германия, которая настаивает на строительстве газопровода, предложила поддержку Украине взамен на снятие санкций США с "Северного потока - 2".

Также мы писали о том, что вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" достроят, хоть он и не нужен Европе.