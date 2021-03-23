Во вторник, 23 марта, в Печерском суде Киева должно начаться запланированное на 13:20 заседание по избранию меры пресечения Владу Сорду, которому вручили подозрение из-за его участия в погроме Офиса президента в субботу, 20 марта.

Судебное заседание проведут в закрытом режиме из-за карантинных ограничений.

Под Печерским судом собираются сторонники Сорда, которые анонсировали акцию протеста.

По состоянию на 13:15, под судом собралось не более 30 активистов.

Напомним, погром Офиса президента устроили в субботу, 20 марта, сторонники радикала Сергея Стерненко. Единственным задержанным после этих событиях оказался Влад Сорд, который разбил стекла в дверях ОП. "Страна" писала о том, кто такой Влад Сорд, который разбил стекла в Офисе президента.

Также мы сообщали, что Геращенко анонсировал новые подозрения погромщикам Офиса президента.