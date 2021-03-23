После субботнего погрома, который 20 марта сторонники радикала Сергея Стерненко устроили на Банковой, заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выставила на аукцион новую картину под названием "Лохобородьки".

Об этом она сообщила в Facebook во вторник, 23 марта.

"Выставляю на продажу картину. Масло, холст. Название "Лохобородьки". Стартовая цена 800 у.е. Ставки делаем в комментариях или в личку. Финал в 16:00. Картина заряжена на веселое настроение круглый год!" - написала Светлана Крюкова.

На картине изображен разрисованный радикалами фасад здания Офиса президента. В центре, на фоне надписи "Лох" - человек, похожий на президента Владимира Зеленского. Он, улыбаясь, подпрыгивает и держит в руках дымовую шашку с цветным дымом. На втором плане с одной стороны от него - участники погрома на Банковой, с другой - полиция, человек, похожий на замглавы МВД Антона Геращенко и еще один - похожий на мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, погром на Банковой в субботу, 20 марта, устроили сторонники радикала Сергея Стерненко. Они жгли файеры, разрисовывали фасад здания ОП, а один из них разбил стекла в дверях офиса Зеленского. "Страна" писала о том, что что будет после погрома Офиса президента и как эта история отразится на Зеленском.

Также мы сообщали, что написали в темниках Офиса президента по поводу погрома.