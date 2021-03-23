Национальная полиция Украины все еще ищет того, кто нарисовал свастику на здании Офиса президента, во время акции протеста сторонников осужденного за пытки и похищения человека радикала Сергея Стерненко. Однако нашли авторов другой радикальной надписи и главного пиартехнолога митинга, им оказался тот же человек, который пиарит акции протеста, посвященные убийству Кати Гадзюк.

Об этом сообщил источник "Страны" в МВД.

"Аббревиатура A.C.A.B ("All Cops Are Bastards", "Все копы — ублюдки" — Ред.), которую на здании ОП написали раз пять или шесть. Эту фразу часто используют европейские футбольные фанаты, а также это всемирный знак нацистов и скинхедов. На акции возле ОП были футбольные хулиганы, нанятые за деньги, чтобы устроить эти беспорядки. Полиция этот план разрушила. А план был такой: эти товарищи хотели, чтобы вышли полицейские — начали их бить. В итоге картинка на ТВ и Пётр Алексеевич (Порошенко — Ред. )говорит: "Смотрите, все ценности Майдана. Снова, как при Януковиче бьют людей". У полиции есть понимание, что главный пиартехнолог этой акции — это тот же человек, который работает пиартехнологом акции "Кто убил Катю Гандзюк". Скоро сообщим имена", — сообщил источник.

Напомним, 20 марта, в день рождения радикала Сергея Стерненко, его сторонники устроили акцию протеста на Банковой. В ходе митинга они жгли двери Офиса президента, били окна и оставляли после себя надписи, а также нацистский символ - свастику, которую собственноручно отмыл экс-кандидат в нардепы от "Голоса". Ущерб, который демонстранты нанесли Офису президента, оценивается примерно в два миллиона гривень.

Также сообщалось, что акция протеста "Кто убил Катю Гандзюк" прошла 3 февраля 2019 года. Это был последний день подачи документов для кандидатов в президенты.