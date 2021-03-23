Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что митинг возле здания Офиса президента в субботу, 20 марта, который устроили сторонники радикала Сергея Стерненко, не планировался как мирная акция.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 23 марта.

"Организаторы акции, заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка. Даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие.

Сотрудники полиции диалога были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но попытки были тщетны... Ибо задача которую поставили перед собой организаторы митинга было совсем другое - насилие и кровопролитие! Чем больше - тем лучше. Поэтому правоохранители отошли, для того чтобы предотвратить масштабное насилие", - написал он.

По словам Геращенко, благодаря правоохранителям, на акции протеста никто не пострадал.

Также он добавил, что окна, двери, таблички на Офисе Президента, которые разрисовали активисты, будут заменены на новые, а краска с оскорбительными сообщениями будет смыта.

"Правоохранители уже начали вручать им (активистам - Ред.) процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовное и административная, так и имущественная, за нанесенный ущерб народному, государственном имуществу", - добавил замглавы МВД.

Также он опубликовал видео как доказательство того, что митинг под ОП 20 марта с самого начала планировалось не как мирная акция. На нем идентифицированы люди, которые занимались погромами.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение человека радикала Сергея Стерненко устроили митинг на Банковой. Акция протеста переросла в атаку на здание Офиса президента.