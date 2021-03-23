Трое российских военных погибли в результате нештатного срабатывания катапульт при запуске двигателей дальнего бомбардировщика Ту-22М3, который готовился к вылету. Трагедия произошла во вторник, 23 марта, под Калугой на военном аэродроме Шайковка, передает ТАСС.

"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства.

Также на борту самолета находился четвертый член экипажа - он не пострадал. Причина срабатывания системы катапультирования пока не выяснена.

Известно, что Ту-22М - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он способен развивать сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха и оснащен 23-миллиметровой пушкой и усовершенствованными ракетами класса "воздух-земля".

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