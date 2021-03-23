Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил "Стране", что дата внеочередного заседания Рады пока неизвестна. Также он сказал, что на нем планируется рассмотреть законопроект о предоставлении помощи в 8000 гривен пострадавшим от карантина.

"Чтобы взять подписные нужно понимать повестку дня. Мы ждём сейчас ответа по ситуации с очередными 8-тысячными выплатами компенсаций за карантин. Идея правительства, будет ли законопроект и каким он будет. Сейчас ждём информацию", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее фракция "Слуги народа" решила собрать внеочередное заседание Рады в связи с погромом на Банковой, который устроили сторонники радикала Сергея Стерненко.

Как стало известно позже, в "слуге народа" возникли проблемы с созывом заседания Рады так, как спикер парламента Дмитрий Разумков находится с визитом в Брюсселе.

Между тем, народный депутат "Слуги народа" Александр Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на пятницу, 26 марта.