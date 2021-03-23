Кабинет министров Украины ввел новые карантинные ограничения для тех регионов, которые находятся в "красной" зоне карантина, теперь во время локдауна запрещено работать подвесным канатным дорогам.

Соответствующее изменение в постановление Кабмина обнародовано на сайте правительства.

Согласно изменениям, в областях Украины, которые находятся в "красной" зоне карантина запрещено пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок или респираторов. Также запрещается работа подвесных канатных дорог (то есть по сути горнолыжных курортов - Ред.).

Кроме того, Кабмин разрешил детским заведениям для отдыха и оздоровления продолжить работу до конца текущей смены, если ограничения "красной" зоны были введены в регионе уже после ее начала.

Напомним, согласно данным Министерство здравоохранения, на данный момент в Украине в "красной зоне" находится Киев и восемь областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская. Если в "красную зону" попадет еще четыре региона, в стране будет объявлен общенациональный локдаун.