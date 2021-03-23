Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Стране", что пост депутата "Слуги народа" Дмитрия Гурина, где он предложил увольнять врачей, которые отказываются от вакцинации "Covishield", не является позицией фракции.

"Все депутаты что-то пишут, свои мысли. У господина Гурина есть свои мысли, он их высказывает. Это не позиция фракции, это не на Фейсбуке фракции. Это его видение и его дискуссия.

Я думаю, что всем нужно вакцинироваться. Врачам, в первую очередь. Врачам быть примером в этом процессе, так как доверие к вакцинации может расти, если врачи будут вакцинироваться. Не вижу никаких медицинских, статистических предосторожностей по поводу AstraZeneсa и насчёт любой другой вакцины. Весь мир вакцинируется, какие могут быть предосторожности.

Политики, которые на этом попытались сделать пиар, пусть это будет на их совести, что они тем самым остановили вакцинацию. Любой человек может отказаться от вакцинации, у нас пока нет в законах никаких мер насчёт этого. Это право человека, мы можем только призывать к доброй воле всех, кто в очереди на вакцинацию, в частности, врачей", - сообщил Корниенко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине растет число противников вакцинации. Препарату Covishield доверяют всего 3% населения.

Также сообщали, что в Минздраве пообещал компенсации украинцам, пострадавшим в результате вакцинации от Covid-19.