Национальное антикоррупционное бюро Украины с момента создания в 2015 году получило более 95,7 млн гривен в рамках проектов международной технической помощи. Деньги выделяли правительства Германии, США, Великобритании, Канады, а также Евросоюз.

Об этом сказано в ответе НАБУ на информационный запрос адвоката Владимира Богатыря.

В документе указано, что НАБУ является бюджетным учреждением, главным распорядителем бюджетных средств и осуществляет свою деятельность в рамках бюджетной программы по КВЭД 6321010 "Обеспечение деятельности НАБУ". Финансирование НАБУ за счет любых других источников запрещается, кроме случаев предусмотренных международными договорами Украины или проектами международной технической помощи.

В бюро уточнили, что с момента создания Национального бюро учреждением в рамках проектов международной технической помощи было получено материальных и нематериальных ценностей на общую сумму 95 748 700 гривен, в том числе:

в 2016 году - 18 707 700 грн,

в 2017 году - 27 728 900 грн,

в 2018 году - 15 899 800 грн,

в 2019 году - 4 392 900 грн,

в 2020 году - 29 019 400 грн.

Так, в 2015 - 2017 годах правительство Германии через Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии предоставило 22,226 млн грн на технические средства для криминалистической лаборатории, оснащение для центра обработки данных, услуги по обустройству помещений.

Правительство США в 2016 - 2017 годах выделило 13,874 млн грн на компьютерную и офисную технику, мебель и проведение курсов. Консультативная миссия ЕС Украине в 2015 - 2017 годах выделила 2,353 мылн грн на промоматериалы, мебель, технику, ПО, ремонт комнаты допросов, кондиционеры, системы видеонаблюдения.

Правительство Канады в 2014 - 2020 годах выделило 618,1 тысяч грн на офисную технику, мебель для тренингового центра при НАБУ, тренинги.

Правительство США в 2017 - 2021 годах выделило 31,280 млн грн на снаряжение для начальнства бюро, IT-оборудование и техническое оборудование для оснащения криминалистической лаборатории и ПО.

ЕС в 2016 - 2024 годах выделяет 23,088 млн грн на компьютерную технику, ПО, полиграфию, услуги мониторинга медиапространства, рекламную кампанию в соцсетях, специализированный онлайн-курс (кейс-игра) на тему расследований коррупционных преступлений.

Правительство Великобритании в 2020-2021 годах выделяет 2,309 млн грн на ПО и доступ к онлайн-тренингам для трех сотрудников НАБУ.

Напомним, в Украине Минюст подготовил законопроект о деятельности НАБУ, который предоставит Западу больше влияния на деятельность бюро.

Также мы писали о том, что в 2020 году на НАБУ потратили почти миллиард из бюджета, бюро принесло денег в 10 раз меньше.