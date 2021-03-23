Жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко пожаловалась в соцсети на насилие со стороны гражданского супруга и опубликовала видео, на котором запечатлено, как мужчина избивает ее прямо на глазах у детей.

На обнародованном видео можно рассмотреть, что инцидент происходит в детской комнате, где на двухярусной кровати лежат дети. Мужчина с остервенением хватает женщину за волосы и вытаскивает из комнаты. Все происходит под испуганные крики детей "Не надо" Мама! Папа". Вскочившие с кровати малыши бегут следом за родителями.

"Сейчас я открыто прошу защиту. Все говорят ждать решения суда. Опека, полиция. Я боюсь с сыном выходить из квартиры! С ним находится младший сын! Человек полтора года издевался надо мной. Над детьми психологически. Он избивал меня много раз при детях", - говорится в посте женщины.

Также опубликовано другое видео, на котором женщина пытается выйти из дома, но мужчина за волосы затаскивает ее обратно. Через стеклянную дверь видно, как он ее избивает.

По данным криворожского блогера Алексея Таймурзина, обидчиком женщины является уроженец Кривого Рога, который сейчас проживает в Кременчуге.

"На видео видно, как конченная мразь Вязовский Владимир Владимирович избивает свою гражданскую супругу. Также удерживает насильно младшего сына, не дает ему видиться с матерью и угрожает ей физической расправой", - говорится в сообщении блогера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Плохотниченко (@olha_ib04)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Плохотниченко (@olha_ib04)

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