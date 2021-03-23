Начиная с понедельника, 29 марта, все прибывающие в Украину иностранцы должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Соответствующее постановление Кабинета министров от 9 декабря обнародовано на сайте правительства.

Кроме того, граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, по прибытии должны будут уйти на двухнедельную самоизоляцию или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не позднее, чем за 48 часов.

Самоизоляции не подлежат, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19:

Дети до 12 лет

Водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, регулярных автобусов, воздушных и морских, речных судов, поездных и локомотивных бригад

Те, кто перевозит гемопоэтические стволовые клетки.

При въезде из Крыма и с неподконтрольных территорий Донбасса самоизоляции не подлежат абитуриенты, студенты, представители международных миссий, сопровождающие лица. И те украинцы, которые готовы готовые вакцинироваться от COVID-19 в Украине при условии, что они есть в списке вакцинации.

Напомним, уже к началу лета в странах Евросоюза планируют ввести прививочные сертификаты, которые позволят их обладателям беспрепятственно путешествовать.

Также мы писали, что прошедшие полный этап вакцинации от коронавируса украинцы также смогут получить отметки в прививочные паспорта.