В "красной" зоне уже Киев и восемь украинских регионов. Фото: "Страна"

Министерство здравоохранения Украины расширило "красную" карантинную зону. Теперь в нее вошла и Львовская область. Число "красных" регионов увеличилось до девяти.

Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава.

По состоянию на вторник, 23 марта, в "красной" зоне находятся:

  • Киев,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Черновицкая область,
  • Львовская область.

В "оранжевой" зоне такие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Николаевская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

В "желтой" зоне только одна область - Херсонская.

Отметим, что решение о введении карантинных ограничений "красной" зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии. 

Согласно заявлению премьер-министра Украины, когда большинство областей (13) окажутся в "красной" зоне, в Украине будет введен общенациональный локдаун.

Напомним, во Львове на прошлой неделе объявили локдаун, а срок действия ужесточенных ограничений продлили до 4 апреля. Также в городе планируют развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. 

Также мы рассказывали, что в Украине складывается угрожающая ситуация с госпитализациями по коронавирусу. В целом же за неделю число "красных" регионов увеличилось более чем в два раза. "Страна" разбиралась, как в Украине ширится красная зона и что происходит в клиниках.

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