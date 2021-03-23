Министерство здравоохранения Украины расширило "красную" карантинную зону. Теперь в нее вошла и Львовская область. Число "красных" регионов увеличилось до девяти.

Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава.

По состоянию на вторник, 23 марта, в "красной" зоне находятся:

Киев,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Одесская область,

Сумская область,

Черновицкая область,

Львовская область.

В "оранжевой" зоне такие области:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Кировоградская,

Луганская,

Николаевская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

В "желтой" зоне только одна область - Херсонская.

Отметим, что решение о введении карантинных ограничений "красной" зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.

Согласно заявлению премьер-министра Украины, когда большинство областей (13) окажутся в "красной" зоне, в Украине будет введен общенациональный локдаун.

Напомним, во Львове на прошлой неделе объявили локдаун, а срок действия ужесточенных ограничений продлили до 4 апреля. Также в городе планируют развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в Украине складывается угрожающая ситуация с госпитализациями по коронавирусу. В целом же за неделю число "красных" регионов увеличилось более чем в два раза. "Страна" разбиралась, как в Украине ширится красная зона и что происходит в клиниках.