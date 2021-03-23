Львовская область вошла в "красную" зону. До общеукраинского локдауна осталось четыре региона
Министерство здравоохранения Украины расширило "красную" карантинную зону. Теперь в нее вошла и Львовская область. Число "красных" регионов увеличилось до девяти.
Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава.
По состоянию на вторник, 23 марта, в "красной" зоне находятся:
- Киев,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Черновицкая область,
- Львовская область.
В "оранжевой" зоне такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
В "желтой" зоне только одна область - Херсонская.
Отметим, что решение о введении карантинных ограничений "красной" зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС на протяжении 48 часов после попадания туда региона. Жесткие ограничения вступают в силу через два дня после обнародования решения комиссии.
Согласно заявлению премьер-министра Украины, когда большинство областей (13) окажутся в "красной" зоне, в Украине будет введен общенациональный локдаун.
Напомним, во Львове на прошлой неделе объявили локдаун, а срок действия ужесточенных ограничений продлили до 4 апреля. Также в городе планируют развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом.
Также мы рассказывали, что в Украине складывается угрожающая ситуация с госпитализациями по коронавирусу. В целом же за неделю число "красных" регионов увеличилось более чем в два раза. "Страна" разбиралась, как в Украине ширится красная зона и что происходит в клиниках.