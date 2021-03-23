Сегодня Печерский районный суд избирает меру пресечения для одного из погромщиков Офиса президента - Владислава Гранецкого-Стафийчука (известного как Влад Сорд). Он является уроженцем Винницкой области 1995 года рождения, воевал на Донбассе, является поэтом и писателем, основателем ветеранского издательства "Дом химер". Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение и хранение оружия и боеприпасов.

Сорд - единственный задержанный полицией националист, который разбил стеклянные двери в Офис президента.

Начало заседания - в 13:20. Известно, что прокуроры будут требовать круглосуточного домашнего ареста по статье за совершение хулиганства с использованием оружия (ч.4 ст. 296 УК Украины).

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

"Правотворець" ведет стрим из-под здания суда.

15:15 На странице радикала Сергея Стерненко в Facebook появилось сообщение о мере пресечения для Сорда за разбитое стекло.

"Владу Сорду Печерский суд дал круглосуточный домашний арест. Фактически, лишив его свободы за "разбитое стекло". Мусоров, которые убивают и насилуют людей, а также татаровых-ермаковых-портновых, которые разрушают наше государство, только повышают и наделяют большими полномочиями.

Не перепутайте", - написал он.

14:48 Еще одного участника погрома Офиса президента ожидает суд. Полиция вручила ходатайство об избрании меры пресечения Алексею Белковскому - члену движения "Гонор". Дата и время суда будут известны позже. Об этом сообщает Telegram-канал "Самозащита".

14:42 Сейчас у здания суда все спокойно. Активисты, которые пришли поддержать Сорда, ведут себя спокойно. Они просто стоят под судом.

14:38 По данным журналистов УНИАН, на заседание пустили около 10 корреспондентов. Список утверждал следственный судья Алексей Соколов. В пресс-службе суда объяснили, что для допуска на заседание была нужна предварительная аккредитация.

В то же время пресс-секретарь суда не смог сослаться на нормы Уголовного процессуального кодекса и закона "О судоустройстве и статусе судей", в соответствии с которым ограничен доступ журналистов.

14:16 Тем временем скандально известная писательница Лариса Ницой готова взять Сорда на поруки и отмыть стены Офиса президента с единомышленниками:

"Сорд не исписывал стены. Не палил герб, как многие обманчиво говорят. Герб вообще никто не поджигал и не трогал, он цел. Сорд разбил стекло во входной двери. Сорвало крышу ветерану от несправедливого жизни. Но он порядочный человек. Есть же такое понятие "смягчающие обстоятельства". Вот это про Сорда".

14:03 Националист Евгений Строкань, который также пришёл поддержать Влада Сорда, вступил в словесную перепалку с журналистом телеканала НАШ Тимуром Страховым.

Строкань заявил, что журналист телеканала НАШ провокатор, так как написал заявление на Виту Заверюху за нападение во время акции под телеканалом НАШ.

По словам Тимура Страхова, он заявления не писал и не понимает в чем суть конфликта.

14:00 Меру пресечения Владиславу Сорду будут избирать в зале №1.

13:40 Под здание суда пришел "сын Перуна" Сергей Филимонов, который был одним из организаторов погрома на Банковой. Он раздает интервью журналистам. Заявил, что ему инкриминируют статью 296, часть 4 - хулиганство с применением оружия или специальных средств, уже вручили подозрение. Это от 3 до 7 лет лишения свободы.

По словам Сергея, он непричастен к телесным повреждением, не имел при себе специальных заготовок (помимо файера). При этом мужчина полностью поддерживает надписи "президент - лох" и "Аваков - черт", называя граффити "произведением искусства".

Филимонов также опубликовал фрагмент врученной ему "пидозры", где говорится о том, как именно он дал старт началу активным хулиганским действиям у Офиса президента 20 марта.

"приблизительно в 20:00, идя впереди группы неустановленных лиц и подходя к зданию Офиса президента Украины по ул. Банковой,11 в Киеве? дал голосом и жестами указания другим лицам, руководил их действиями, а также запалил пиротехническое средство, которое было воспринято как сигнал к началу активных хулиганских действий", - говорится в документе на странице Филимонова в Facebook.

13:15 Судебное заседание проведут в закрытом режиме из-за карантинных ограничений. Под Печерским судом собираются сторонники Сорда, которые анонсировали акцию протеста.

Сейчас их собралось не более 30 активистов.

13:11 Стены офиса президента еще не отмыты от непристойных аббревиатур в адрес копов. В числе прочих на здании есть надписи "АСАВ" ("All Cops Are Bastards", “Все копы — ублюдки” — Ред.), которую часто используют европейские футбольные фанаты. Также это всемирный знак нацистов и скинхедов.

По данным "Страны", на акции возле ОП были футбольные хулиганы, нанятые за деньги, чтобы устроить беспорядки. Полиция этот план разрушила. А план был такой: эти товарищи хотели, чтобы вышли полицейские — начали их бить. В итоге картинка на ТВ и Пётр Алексеевич (Порошенко — Ред.) говорит: "Смотрите, все ценности Майдана. Снова, как при Януковиче бьют людей". У полиции есть понимание, что главный пиартехнолог этой акции - это тот же человек, который работает пиартехнологом акции “Кто убил Катю Гандзюк. Скоро сообщим имена", - сообщил источник "Страны".

10:36 Под Печерским судом готовится акция протеста из-за заседания по делу Сорда.

"Избрание меры пресечения Владу Сорду назначено на сегодня в 13:20 в Печерском суде. Судья Соколов. Подтягивайтесь!", - сообщает Telegram-канал "Самозахист".

09:02 Адвокат задержанного Дмитрий Мазурок в комментарии "Радио Свобода" отметил, что общался с подзащитным только во время задержания, их линия защиты еще не согласована.

"Он был очень растерян, он даже плохо помнил свою фамилию. Он не был готов к разговору. Я понял, что он просто должен прийти в себя. Я его защитил, чтобы он не говорил лишнего. Он отказался от дачи объяснений, показаний. Никакого разговора не произошло, потому что он совсем был не в состоянии", - рассказал Мазурок.

По словам Мазурка, сторона обвинения будет просить для него круглосуточный домашний арест, а защита - настаивать на личном обязательстве.

Напомним, Сорда задержали 20 марта после протестов возле здания Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко. Активисты разрисовали стены аббревиатурами и надписями, оставили символы нацистской свастики и разбили стекло на входных дверях здания.

Помимо Влада Стафийчука (Сорда) полицейские вручили подозрение одному из координаторов субботних погромов на Банковой - Сергею Филимонову по ч. 4 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, соединенного с особой дерзостью с применением специально приготовленного предмета, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет).

Также мы сообщали, что замглавы МВД Украины Антон Геращенко анонсировал новые подозрения погромщикам Офиса президента.