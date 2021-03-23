Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский после выхода фильма Ксении Собчак о скопинском маньяке предложил законодательно запретить брать интервью у убийц и насильников.

Об этом Жириновский заявил во время заседания Госдумы РФ во вторник, 23 мата.

"Ну, вот Собчак взяла интервью у скопинского маньяка. Давайте проект закона: запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц. Дали деньги ему - 3 млн рублей, чтобы он дал интервью... И он уже обещает снова заняться одной из бывших пленниц – это что такое? И вы даете это в эфир на миллионы?" - сказал Владимир Жириновский.

Он также призвал отстранить Ксению Собчак от любых эфиров на телевидении.

Напомним, в России в начале марта вышел на свободу Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк. Он провел в тюрьме 17 лет за то, что 3,5 года держал в плену и насиловал двух школьниц.

Также мы писали о том, что скопинский маньяк заявил, что собирается жениться и просить прощения у своих жертв.