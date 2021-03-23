В понедельник, 22 марта, неизвестный угрожал взорвать здание Верховной Рады. Письмо с угрозами поступило на официальную электронную почту столичной полиции. По словам злоумышленника предотвратить взрыв могут только 10 миллионов гривен. Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

В письме было указано, что его отправителя зовут Александр Александрович Мельниченко и даже указана дата рождения - 25 февраля 1975 года рождения.

Приводим текст письма:

"Сегодня утром я заложил возле здания Верховной рады самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. Собираюсь взорвать его с целью убийства депутата Верховной Рады (кого именно в письме не указано - Ред.). Мои требования - 10 млн гривен наличными. Место, где оставить деньги, можете уточнить по данному адресу. Прошу не предпринимать мер по моему задержанию, так как при мне находится лицо, которое я буду использовать в качестве заложника (подробностей о заложнике не указано - Ред.)".

Вероятно, эту угрозу не восприняли всерьез так как эвакуацию депутатов и персонала Верховной Рады решили не проводить, а ограничились обследованием помещений и прилегающей территории со служебными собаками. Взрывоопасных предметов не нашли. Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение о взрыве). Статья предусматривает до 6 лет тюремного заключения.

Полиция вместе с СБУ пытается выяснить личность этого Мельниченко, чтобы понять - это вымышленный персонаж или реальный. Также устанавливается IP-адрес, с которого было отправлено письмо с угрозами.

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