Во вторник, 23 марта, одному из координаторов, по данным "Страны", субботних погромов на Банковой Сергею Филимонову вручили подозрение.

Об этом он сам написал в Facebook.

"Мусора вручили подозрение", - написал Филимонов, также известный как "Сын Перуна".

По его словам, подозрение вручено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, соединенного с особой дерзостью с применением специально приготовленного предмета, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет).

"Так, Филимонов С.Ф. 20.03.2021, около 20:00, следуя впереди группы неустановленных лиц и подходя к зданию Офиса президента Украины по ул. Банковой, 11 в Киеве, давал голосом и жестами указания другим лицам, руководил их действиями, а также зажег пиротехническое средство, что последними было воспринято как сигнал к началу активных хулиганских действий", - сказано в фрагменте документа, фото которого также опубликовал Филимонов.

"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса президента Украины, состоявшейся 20 марта", - сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

В ведомстве добавили, что действия лиц, нарушавших общественный порядок, квалифицированы как хулиганство. Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников для привлечения их к ответственности.

Напомним, погром Офиса президента устроили в субботу, 20 марта, сторонники радикала Сергея Стерненко. После этого полиция задержала Влада Сорда, который разбил стекла в двери ОП. Сегодня, 23 марта, под Печерским судом готовится акция протеста из-за заседания по мере пресечения Сорду.

Также мы писали о том, что замглавы МВД Геращенко анонсировал новые подозрения погромщикам Офиса президента. Сейчас они вручены Сорду и Филимонову.