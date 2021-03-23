В Днепре с 00:00 четверга, 25 марта, вводятся строгие карантинные ограничения для предотвращения попадания областного центра в красную карантинную зону. Об этом в соцсети написал мэр города Борис Филатов.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00-00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр пока еще не в "красной" зоне ( и, надеюсь, не будет ) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть "до упора", а потом мучаться с коллапсом системы здравоохранения", - написал градоначальник, обращаясь к землякам.

Филатов добавил, что вирус стал слишком агрессивен, принес много смертей, а тяжелые больные "помолодели".

"Друзья мои, давайте, как пример, вспомним, что за последние месяцы это злая и въедливая болезнь забрала жизни многих наших известных земляков. Генерального директора КБ "Южное" Александра Дегтярева, главврача 6-й детской больницы Виктора Слатвицкого, директора 35-й школы Светланы Солодовник, ветерана АТО и известного волонтера Тараса Березы, главврача 4-й больницы Константина Чебанова", - напомнил Филатов.

По словам Филатова, городская власть "постарается сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумывает механизм компенсации из местного бюджета".

"Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств.

Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер", - добавил мэр Днепра.

Также он призвал жителей Днепра не пренебрегать мерами защиты.

"Поверьте, что я с ужасом и болью наблюдаю за тем, как даже мои подчиненные (!) вначале шастают без масок по горисполкому, а потом, попадав "под кислород", начинают звонить в горздравотдел с мольбами о помощи", - написал Филатов.

Список ограничений, которые вступят в действие с полуночи 25 марта, градоначальник пока не огласил.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве заявили о рекордной смертности от коронавируса и предупредили об опасности нового штамма.

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