Сегодня начнется 14-й лунный день в созвездии Девы, когда пассивность и лень могут негативно сказаться на знаках Зодиака. Особенно осторожными следует быть Тельцам, Львам и Козерогам. Старайтесь не погружаться в состояние меланхолии или унынья. Можно посвятить день генеральной уборке или умеренным физическим нагрузкам. Бездельничать сегодня противопоказано.

Телец (21.04 - 21.05)

Типичный Телец любит покой собственного дома и тишину. Но сегодня приторная ленная обстановка вас может начать "накалять". Вы можете захотеть быстро смотать удочки, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте, поближе к природе. Здесь нужно быть предельно аккуратными, чтобы не подхватить простуду, болезни шеи и спины. Обычно представители вашего земного знака отличаются прекрасным здоровьем, но если уж заболели, то поправляетесь вы медленно из-за упрямства и невыполнения врачебных предписаний. Чтобы увереннее преодолевать жизненные невзгоды, сосредоточьтесь на профилактике возможных заболеваний - несколько раз в год проходите полный медицинский осмотр и следите за своим питанием.

Лев (23.07 - 23.08)

Обычно у Львов хорошее здоровье и крепкое сердце, но попадаются и такие индивиды, которые страдают сердечной недостаточностью. Им следует опасаться нервных переживаний, не взваливать на себя чужие хлопоты, опасаться несчастных случаев и переломов. Если здоровье существенно нарушено, сегодняшний день можно провести, соблюдая постельный режим и по возможности оставаясь дома. Серьезно пересмотрите свой образ жизни. Срочно избавляйтесь от вредных привычек и добавляйте физические нагрузки хотя бы несколько раз в неделю. От полуночного просмотра сериалов и поздних посиделок с друзьями следует отказаться в первую очередь.

Козерог (22.12 - 20.01)

С раннего возраста Козероги отличаются большой силой воли, целеустремленностью и педантичностью. Вы любите порядок дома и на работе. Не терпите пустой болтовни и бесполезной траты времени, остаетесь преданными своей второй половинке и семье. Однако есть дни, когда смена настроения заставляет вас впадать в отчаяние. Звезды предупреждают, что это может сказаться на вашем здоровье - вызвать кожные заболевания (экзему, дерматит, псориаз), болезни зубов, суставов или простуду. Поэтому старайтесь оставаться на стороне здорового образа жизни, сведите к минимуму стрессы и проходите ежегодный осмотр у врача.

Напомним, что с 16 по 31 марта Меркурий будет находиться в знаке Рыбы, что может влиять на способность четко анализировать информацию с цифрами. Будьте предельно аккуратными, чтобы не растратить свои сбережения и не попасться на удочку мошенников в эти дни.

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