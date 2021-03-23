В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали намерения открыть представительство партии "Справедливая Россия - За правду" в Донецке и Луганске. В украинском ведомстве расценивают этот шаг, как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.

Об этом со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко сообщает "Интерфакс-Украина" во вторник, 23 марта.

"Российская власть продолжает открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания на данный момент неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле", - заявил он.

По словам Николенко, после незаконной раздачи паспортов граждан РФ населению ОРДЛО российские партии разглядели возможность получения политических дивидендов.

"Задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России" - жителей временно оккупированных территорий - грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся активные дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму (РФ - Ред.). Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований", - добавил Николенко.

Напомним, накануне появилась информация, что российская партия "Справедливая Россия - За правду" намерена открыть свой офис в оккупированном Донецке. На сайте партии говорится, что в Донецке также хотят открыть "представительский центр", который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы рассказывали, что в России хотят предоставить жителям Донбасса с паспортами РФ право голосовать на выборах в Госдуму.