Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности американского лидера Джо Байдена после падения последнего на трапе самолета. Экс-глава государства также не уверен, что действующий глава Белого дома понимает, какие документы подписывает.

Об этом со ссылкой на интервью Трампа телеканалу Newsmax TV сообщает РИА "Новости" во вторник, 23 марта.

"Это очень серьезно, надеюсь, что этого никогда не случится, но что-то происходит, и это безумие", - сказал Трамп, комментируя падение Байдена на трапе самолета.

Также экс-президент выразил сомнения относительно того, что Байден сам понимает, какие бумаги подписывает.

"Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает? Он хуже Берни Сандерса… даже Берни Сандерс на стероидах не подписал бы то, что подписывает Байден", - добавил Трамп.

Напомним, 19 мартаДжо Байден несколько раз споткнулся и в конце концов упал на ступеньках трапа. Инцидент произошел, когда глава Белого дома поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту. После этого в сети начала распространяться версия об очередном случае ухудшения здоровья президента. В свою очередь Белый дом объяснил падение президента США Джо Байдена на трапе самолета сильным ветром.

Также мы рассказывали, как ранее Трамп отреагировал на недавнее падение главы американского государства на трапе самолета. Он заявил следующее: "Я смотрел, как Джо Байден поднимается по трапу, я сказал: "Я ему не проиграл".