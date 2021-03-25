Сегодня начнется 13-й лунный день в созвездии Льва, когда даже в привычных вещах можно заметить необычные нюансы и открыть для себя что-то новое. Это период радостных открытий, настойчивости, мастерства, ясности.

Астрологи выделяют трех представителей Зодиака, для которых сегодняшний день станет особенно удачным. Это Овны, Близнецы и Весы. Ваши проекты будут успешны, если вы проявите решительность.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны будут исключительно дружелюбными, лучезарными и готовыми броситься на защиту справедливости. Вы будете решительны и отважны как никогда: без страха вступите в любой спор с нарушителями вашего спокойствия не зависимо от его положения и должности. Не задумываясь о последствиях, вы будете настолько поглощены собой и своими ощущениями, что до остальных вам не будет никакого дела.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы будут способны сегодня на многое. Вы сможете ловко, как Юлий Цезарь, делать несколько дел одновременно. На окружающих это может производить двоякое впечатление - одни порадуются, другие - позавидуют. Так или иначе, сегодня вам будет нелегко быть прикованным к рабочему креслу с утра до вечера. Захочется куда-то бежать, менять существующие традиции и распорядок дня подчиненных так, чтобы он совпадал с вашим собственным.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня некоторые представители знака Весы могут быть энергичными и настолько занятыми, что не допустят даже мыслей об отдыхе или развлечениях. Вам будет легко продержаться сутки на невероятном энтузиазме - рассвет с петухами и сон далеко за полночь. Такой темп вы легко выдержите, чтобы потом упасть на диван и впасть в практически летаргическое состояние. А потом начнется еще один день, когда вы с удвоенной энергией будете готовы впрягаться в работу.

В целом сегодняшние лунные сутки очень плодотворные для различных видов творчества, командировок, путешествий. Высшие силы отзывчивы к внутреннему миру людей и способствует созданию удивительных произведений. Поэтому если вы связаны с творческой работой - для вас будут открыты все пути, отлично усвоится новая информация, появится круг талантливых знакомых.

Проблемы 13-го лунного дня важно решать без паники и нервотрепки, чтобы деятельность не превратилась в Сизифов труд. Следуйте советам астрологов - и пусть день пройдет на хорошей волне!

Напомним, первый весенний месяц будет наполнен важными переменами и эмоциями.

Для некоторых представителей Зодиака он также принесет карьерный или и финансовый рост.