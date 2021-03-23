Пограничники Мукачевского отряда задержали группу лиц, которые бежали в мокрых гидрокостюмах гидрокостюмах в сторону границы с пакетами на плечах и хотели переправить сигареты через реку Тиса.

Об этом сообщает и публикует соответствующее видео Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

По данным пограничников, с результате проверки было выявлено 19 пакетов табачных изделий и задержаны восемь человек.

"Для составления админпротоколов злоумышленников доставили в пограничное подразделение, оценку их действиям вскоре будет предоставлять суд", - добавили в Госпогранслужбе.

Произошедшее в Госпогранслужбе назвали "нашествием бобров"

Ранее мы рассказывали, что в Международном аэропорту "Одесса" правоохранители блокировали канал поставки на территорию Украины незаконно изготовленных табачных изделий. Было изъято 100 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью более чем три миллиона гривен.

Также сообщали, как у контрабандистов-сотрудников украинского посольства в Польше изъяли 16 кг золота и 8 тысяч блоков сигарет.