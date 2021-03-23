В Украине понедельник, 22 марта, умерло наибольшее с начала пандемии количество пациентов с коронавирусом. Число смертей впервые превысило 300 человек.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 23 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на прошлой неделе значительно выросло число новых случаев (на 26 тысяч всего за неделю). Также увеличилось количество людей на больничных койках. Утром в понедельник - в медучреждениях находилось 36 600 человек с ковидом. Эти люди требуют лечения в условиях стационара.

Министр заявил, что в Украине возросло число летальных случаев за неделю - на 300 по сравнению с позапрошлой неделей. Средняя заполненность коек с кислородом по стране - 55%. Но есть регионы, где ситуация вызывает напряжение - в Киеве более 70% коек с кислородом уже заняты. Также тяжелая ситуация наблюдается на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской областях.

Кроме того, Степанов рассказал, что сейчас вирус поражает младшую возрастную группу. Раньше это были в основном люди старше 60 лет, сейчас - граждане 30-40 лет.

"Бессимптомного течения болезни не фиксируются. Все заболевания с характерной клинической картиной, и это зачастую тяжелое течение болезни. Вирус поражает не только легкие, но и другие органы, например, печень... Больные иногда умирают от физической невозможности дышать", - заявил Максим Степанов.

В связи со сложившейся ситуацией Степанов собирает рабочую группу, которая рассмотрит клинические протоколы, чтобы понять, нужны ли в них изменения.

Напомним, Украину атаковал модифицированный коронавирус-британец, он провоцирует повторные заражения и тяжелые формы.

Также мы писали о том, что по состоянию на утро вторника, 23 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 476 человек.