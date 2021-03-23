Нардеп "Слуги народа" хочет увольнять врачей за отказ от прививки против коронавирeса, фото pixabay.com

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин выступил с угрозой в адрес тех медиков, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield.

Об этом нардеп сообщил в соцсети.

"В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одним из отделений, прививаться согласились 20% врачей. Сама заведующая уже дважды болела ковидом, но "не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации". 

Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%. 

Спрашивают: "Кто же тогда будет лечить?". Очевидно, люди не считающие нужным прививаться, не могут считаться врачами, поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи. Они и будут лечить", - написал Дмитрий Гурин.

Нардеп Гурин предлагает увольнять врачей, которые не хотят прививаться

Ранее "Страна" сообщала, что Индия, где делают вакцину для украинцев, заключила большой контракт на поставку "Спутника V".

Так же мы в материале "13 стран в отказе" выяснили, почему в мире запрещают AstraZeneca и будут ли ее дальше колоть украинцам.

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