Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин выступил с угрозой в адрес тех медиков, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield.

Об этом нардеп сообщил в соцсети.

"В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одним из отделений, прививаться согласились 20% врачей. Сама заведующая уже дважды болела ковидом, но "не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации".



Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%.



Спрашивают: "Кто же тогда будет лечить?". Очевидно, люди не считающие нужным прививаться, не могут считаться врачами, поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи. Они и будут лечить", - написал Дмитрий Гурин.

Ранее "Страна" сообщала, что Индия, где делают вакцину для украинцев, заключила большой контракт на поставку "Спутника V".

Так же мы в материале "13 стран в отказе" выяснили, почему в мире запрещают AstraZeneca и будут ли ее дальше колоть украинцам.