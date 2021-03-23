Во Франции, на крупнейшем стадионе Stade de France, создадут масштабный центр вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава муниципалитета Сен-Дени Матье Анотен в своем Twitter во вторник, 23 марта.

По его данным, вакцинация там начнется в начале апреля, когда к стадиону будет возобновлен публичный доступ после закрытия арены из-за карантинных ограничений. Также он добавил, что это будет настоящий "вакцинодром", способный обеспечить вакцинацию до десяти тысяч человек еженедельно.

В центре вакцинации на стадионе будут работать 120 человек.

Правительство Франции планирует привить от коронавируса 20 миллионов человек к середине мая, чтобы уже к июлю добиться коллективного иммунитета.

По состоянию на 22 марта во Франции первую дозу вакцины против коронавируса уже получили более 6,1 млн лиц, вторую - почти 2,5 млн.

"Стад де Франс" (Stade de France ) - многофункциональный стадион в северном пригороде Парижа в коммуне Сен-Дени, самая большая спортивная арена Франции . Вмещает 81 338 зрителей и является шестым по вместимости стадионом в Европе.

Ранее мы писали, что во Франции собрались привлечь ветеринаров к вакцинации людей от коронавируса.

Также сообщали, что во Франции решили прививать переболевших Covid-19 только одной дозой вакцины, так как ее достаточно для эффективного иммунного ответа человека.