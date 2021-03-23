Сергей Лавров считает, что Россию напрасно обвиняют в авантюризме вакцинной дипломатии. Фото: Flickr

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал попытки западных стран обвинить Россию и Китай в авантюризме на ниве "вакцинной дипломатии"

Об этом со ссылкой на Лаврова ТАСС.

"(Западные партнеры) пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал Сергей Лавров. 

По словам министра иностранных дел России, в понедельник президент РФ Владимир Путин четко высказался за то, чтобы вопросах производства и распространения вакцин все страны руководствовались исключительно соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями или коммерческими подходами. 

Напомним, на сегодня в России произвели уже несколько партий третьей вакцины от коронавируса "КовиВак".

Также мы писали о том, как и почему Евросоюз готовится одобрить российскую вакцину "Спутник V".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.