Канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать намерение Еврокомиссии экспортировать вакцины из Евросоюза, в частности, из-за сокращения согласованных поставок препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

Об этом она она сказала на пресс-конференции в понедельник, 22 марта, сообщает The Guardian.

"Я поддерживаю президента Еврокомиссии Урусулы фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - Ред.). У нас есть проблемы с AstraZeneca... Мы будем принимать решение ответственно", - сказала канцлер Германии.

Напомним, ранее AstraZeneca заявила, что из-за производственных проблем количество доступных доз вакцины от коронавируса будет на 60% меньше, чем ожидалось. Таким образом в Европейский Союз поступит меньше доз.

Также мы рассказывали, что в Британии прокомментировали решение Еврокомиссии и заявили, что любые попытки Брюсселя прекратить поставки препаратов от коронавируса в Британию окажутся "контрпродуктивными". Также там добавили, что в случае принятия такого решения ЕС ждут разрушительные для торговли и дипломатии репутационные издержки.