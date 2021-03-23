После вручения подозрения задержанному после погромов под Офисом президента Владу Сорду правоохранители готовят еще целый ряд обоснованных подозрений, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью.

Об этом со ссылкой на замглавы МВД Украины Антона Геращенко в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.

"Любой, кто вредил государственному имуществу во время акции возле Офиса президента, ответит по закону", - заявил Геращенко.

Он добавил, что на данный момент готовится ряд подозрений, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью, кто, в какой момент и что сделал.

"Ни капли крови в субботу не пролилось, ни одна кость не сломалась, ни одна голова не разбилась. А здание Офиса президента будет восстановлено. Главное, чтобы здоровье человека не потерялось. Провокаторы получат достойный, жесткий, юридический ответ", - заявил Антон Геращенко.

Напомним, в субботу сторонники радикала Сергея Стерненко устроили на Банковой погром. Они разрисовали фасад Офиса Зеленского и асфальт перед ним, а также разбили стекла в дверях ОП. "Страна" писала о том, что будет после погрома Офиса президента и как эта история отразится на Зеленском.

Также мы сообщали, что написали в темниках Офиса президента по поводу погрома.