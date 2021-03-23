Англо-шведская компания AstraZeneca, которая заявила о 79% эффективности своей вакцины, могла предоставить неполные данные.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности своей вакцины, говорится в заявлении Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Напомним, ранее регулятор ЕС назвал вакцину AstraZeneca безопасной, но не исключил связь вакцинации с тромбозом.

Также мы писали о том, что множество стран временно приостановили использование вакцины после сообщений о тромбах у некоторых людей после вакцинации.

Кроме того, сообщалось, что ВОЗ считает, что тромбоз после прививок AstraZeneca возникает сам по себе.

Мы так же рассказывали, что ВОЗ раскритиковала богатые страны за неравномерное распределение вакцин от коронавируса.