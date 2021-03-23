Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) констатируют неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире и критикуют богатые страны за это. При этом разрыв между количеством сделанных прививок в бедных и богатых странах растет ежедневно.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус во время брифинга.

По его мнению, отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса среди стран мира - это "катастрофический моральный провал".

"Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не сделать срочные шаги для обеспечения равномерного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, что мало было сделано для предотвращения этого", - сказал он.

Также Гебреисус заявил, что страны, которые уже вакцинируют молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, престарелых и других групп риска в других государствах. Этот путь ведет к "самопроигрышу", поскольку чем дольше будет продолжаться распространение коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут избегать воздействия вакцин.

Напомним, недавно пять стран ЕС потребовали от Брюсселя разобраться с несправедливым распределением вакцин от коронавируса.

Также мы писали, что в Евросоюзе отказались делиться вакцинами с бедными странами.