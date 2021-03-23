Глава МИД России Сергей Лавров в эти дни совершает официальный визит в Китай. После очередного раунда переговоров глава российской дипломатии заявил, что у Москвы фактически нет никаких рабочих отношений с Евросоюзом.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

"У Москвы нет отношений с Евросоюзом как организацией, они все были уничтожены Брюсселем. И пока на Западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", - заявил глава российского МИДа.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Лавров в Китае снялся для TikTok в маске с надписью "ебн крнтн".

Так же мы рассказывали, что Лавров сделал заявление об Украине: "Нужна Западу, чтоб нас раздражать".