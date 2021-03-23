Вчера, 22 марта, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект парламентского постановления № 5295 об осуждении массовых беспорядков, которые устроили националисты 20 марта возле Офиса президента Украины.

Об этом передает пресс-служба парламента.

Подачу документа инициировали 130 нардепов из фракции "Слуга Народа", однако полный текст постановления пока недоступен. Известно только, что он передан на рассмотрение руководства Рады.

Однако, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире канала "Наш" раскрыл детали будущего заявления. По его словам, это постановление предполагает обращение нардепов в Нацполицию, МВД, Госбюро расследований и в СБУ. По словам Корниенко, это необходимо, чтобы выяснить, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях кого-либо из народных депутатов или госслужащих.

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