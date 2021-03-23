В Раде осуждают шабаш националистов, фото Страна

Вчера, 22 марта, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект парламентского постановления № 5295 об осуждении массовых беспорядков, которые устроили националисты 20 марта возле Офиса президента Украины.

Об этом передает пресс-служба парламента. 

Подачу документа инициировали 130 нардепов из фракции "Слуга Народа", однако полный текст постановления пока недоступен. Известно только, что он передан на рассмотрение руководства Рады.

В Раде зарегистрирован проект парламентского постановления № 5295 об осуждении массовых беспорядков 20 марта возле Офиса президента Украины

Однако, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире канала "Наш" раскрыл детали будущего заявления. По его словам, это постановление предполагает обращение нардепов в Нацполицию, МВД, Госбюро расследований и в СБУ. По словам Корниенко, это необходимо, чтобы выяснить, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях кого-либо из народных депутатов или госслужащих.

Видео: НАШ

Напомним, что "Страна" в материале "Змей" из "Правого сектора" выяснила, кто такой Влад Сорд, который бил стекла в Офисе президента.

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