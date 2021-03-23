В США произошла очередная жуткая трагедия. Здесь в городе Боулдер (штат Колорадо - Ред.) неизвестный открыл стрельбу в супермаркете King Soopers. В результате трагедии погибли 10 человек, в том числе один из офицеров городской полиции.

Об этом передает канал CNBC Television.





Видео: CNBC Television

Глава полицейского управления Боулдера Керри Ямагучи, заявил, что быстрая реакция силовиков помогла избежать гибели гораздо большего числа людей. Он считает, что дальнейшей угрозы общественной безопасности нет.

"Подозреваемый задержан, он был ранен во время инцидента", - добавил Ямагучи.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден в курсе того, что произошло в Колорадо. "Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, и мы будем держать его в курсе по мере развития событий", - уточнила Псаки в соцсети.

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