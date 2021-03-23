По состоянию на утро вторника, 23 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 476 человек.

Напомним, что вчера, 22 марта, в стране было выявлено 7 893 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 3 583 человека. Число летальных случаев - 333 пациента.

Напомним, что предыдущий антирекорд был отмечен в Украине 28 ноября 2020 года, когда за сутки было выявлено 16 294 новых случая заражений. А 17 марта стало печальным днем когда за сутки было отмечено 289 смертей.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 565 732 человека. Выздоровели за последние сутки 8 044 человека (с начала эпидемии - 1 268 886 человек - Ред.).

Умерло за сутки с начала эпидемии - 30 431 человек.

Госпитализировано за сутки 2 519 человек. Среди новых зараженных 606 детей и 357 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено во Львовской области (995 человек), Одесской области (1 122 человека), Харьковской области (843) и Киевской области (727).

В Киеве выявлен 1 050 новый случай.

Ранее "Страна" сообщала, что Индия, где делают вакцину для украинцев, заключила большой контракт на поставку "Спутника V".

Также мы передавали, что в МОЗ сообщили, сколько миллионов украинцев нужно привить для коллективного иммунитета от коронавируса.