За прошлый год в Украине добровольно ушли из жизни 123 подростка. В этом году только за март покончили с собой 25 несовершеннолетних.

Статистика приводится в ролике Харьковского национального университета внутренних дел, опубликованном на Фейсбук-странице МВД.

"По статистическим данным, количество подростковых самоубийств с каждым годом растет. В 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, а уже в начале марта 2021 года органами Национальной полиции были зарегистрированы 25 случаев самоубийств и 91 попытка совершить такие действия", - говорится в видео.

В сюжете упоминаются так называемые группы смерти в соцсетях, администраторы которых дают участникам, преимущественно детям, задания, связанные с выполнением опасных для здоровья и жизни действий. При этом больше всего групп смерти функционирует в Телеграме.

Подобные группы обычно привлекают детей и подростков, имеющих проблемы личного характера дома и в школе, те, в чьих семьях нет здоровых эмоциональных отношений, и которые от этого становятся более уязвимыми к негативным внешним воздействиям, ища утешения в интернете.

Чтобы заблокировать подобные группы, правоохранители советуют зайти в чат-бот "Стоп Наркотик", выбрать нужную группу, затем опцию "Пожаловаться", нажать на кнопку "Другое" и дописать в комментариях "Illegal content for child". После чего снова нажать на кнопку "Пожаловаться". О группах смерти и другом опасном контенте можно сообщить и по адресу savechild@cyberpolice.gov.ua.

Также родителям советуют в случае использования ребенком планшетов или смартфонов установить на них программы родительского контроля, которые часто имеют функцию определения местонахождения ребенка и помогут контролировать, какие сайты ребенок посещает в интернете.

Ранее "Страна" приводила признаки суицидальных настроений у подростков, на которые стоит обратить внимание.

Мы также рассказывали о некоторых случаях прокатившихся в марте подростковых самоубийств.