Правоохранители разоблачили группу дилеров, переправлявших наркотики на неподконтрольные территории Донбасса. Запрещенные вещества прятали в товарах для детей и ввозили под видом посылок.

Об этом сообщает в Фейсбуке Офис генпрокурора.

По данным следствия, группа организовала канал перемещения наркотика метадон и лекарства димедрол на неподконтрольные территории через Российскую Федерацию. Наркотики прятали в товарах для детей (игрушках, колясках и т.д.) и доставлялись под видом обычных бытовых посылок через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров и товаров в Донецк.

Перемещение запрещенных товаров через границу в РФ осуществлялось в пунктах пропуска "Гоптовка" Харьковской области и "Меловое" Луганской области, а в неподконтрольные районы - через неконтролируемые участки государственной границы.

Четырем наркоторговцам сообщили о подозрении по факту контрабанды сильнодействующих лекарственных средств и особо опасных наркотических средств, а также незаконного их приобретения, хранения, перевозки и сбыта (ч. 2, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст . 307 УК Украины).

Ранее "Страна" сообщала, что в Луганской области полиция и силы спецназа КОРД разоблачили группу наркодилеров, которые поставили на широкую ногу торговлю психотропным препаратом PVP.

Мы также рассказывали, как бывший правоохранитель отправлял из Львова в Киев на такси наркотики в детских игрушках.