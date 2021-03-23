После почти двухлетнего следствия 55-летнего гражданина Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) впервые в истории экстрадировали в Соединенные Штаты.

Гражданин Северной Кореи Мун Чол Мён обвиняется в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР.

Об этом сообщает Министерство Юстиции США.

"В обвинительном заключении утверждается, что Мун обманывал банки и отмывал деньги, пытаясь избежать санкций против распространения ядерного оружия, наложенных на Северную Корею Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций", - сказал помощник генерального прокурора Джон К. Демерс из отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

"Он - первый сотрудник северокорейской разведки - и второй оперативник иностранной разведки - который был экстрадирован в Соединенные Штаты за нарушение наших законов. Мы продолжим использовать наши законы для защиты американского народа от санкций", - утверждает Демерс.

Согласно обвинительному заключению и другим судебным документам, в период с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года Мун и его сообщники сговорились с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США. Мун обманул банки в США и нарушил санкции США и ООН в рамках своей деятельности по отмыванию денег в сделках на сумму более 1,5 миллиона долларов. В обвинительном заключении также утверждается, что Мун был связан с главной разведывательной организацией КНДР - Генеральным разведывательным бюро, которое является объектом санкций США и ООН.

Мун Чол Мён был взят под стражу в США в субботу после его экстрадиции из Малайзии, где он находится под стражей с момента ареста 14 мая 2019 года.

Малайзийский суд в декабре 2019 года одобрил запрос Федерального бюро расследований (ФБР) об экстрадиции Мун Чол Мёна, который проживал в Малайзии более 10 лет с женой и двумя дочерьми.

9 марта текущего года Верховный суд Малайзии отклонил апелляцию Муна на решение о его выдаче США.

19 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Пхеньян разрывает дипломатические отношения с Куала-Лумпуром из-за решения об экстрадиции в США своего гражданина

22 марта он впервые явился в федеральный суд округа Колумбия, где 2 мая 2019 года ему было предъявлено заочное обвинение.

Всего Муну предъявлено шесть пунктов обвинения, главные из которых отмывание денег и сговор с целью отмывания денег.

Мун и его сообщники использовали сеть подставных компаний и банковские счета, зарегистрированные на вымышленные имена, и избегали любых упоминаний на на КНДР в международных банковских переводах и транзакционных документах.

Умышленно скрывая, что их транзакции были в пользу субъектов КНДР, Мун и его сообщники обманом заставили банки-корреспонденты США обрабатывать транзакции в долларах США в пользу субъектов КНДР, которые в противном случае банки-корреспонденты не обрабатывали бы.

Ранее "Страна" сообщала, что в США обвинили хакеров КНДР в попытке украсть больше миллиарда долларов, а также о том, что хакеры КНДР атаковали военные заводы в Украине, России, Словакии и Турции.