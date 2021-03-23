Руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Украины Сергей Литовка рассказал, что нужно для выработки коллективного иммунитета от коронавируса в Украине.

По его словам, для этого нужно привить 70% населения, то есть почти 30 миллионов человек.

Об этом Литовка сообщил в программе "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом".

По расчетам эксперта, если население будет способствовать действиям Минздрава, то кампанию по вакцинации можно будет провести за год.

"Кампанию по вакцинации можно провести за один год. Но для этого должна быть готовность населения. Не должно быть отказов, и население должно способствовать действиям МЗ, прививочных бригад. МЗ ставит перед собой цель привить минимум 50% населения. И мы надеемся, что достигнем этого ", - сказал Литовка.

Он также объяснил, почему в Украине низкие темпы вакцинации. По его словам, это связано с несколькими причинами.

"Первое - это то, что у нас пришла только первая партия в 500 тысяч доз. Второе - готовность населения к иммунизации. К сожалению, у нас огромное количество отказов и очень разветвленная система антивакцинальной кампании. Видим много дезинформации о том, что мы получили некачественную вакцину, она якобы опасна, мол, многие отказываются. Это, к сожалению, мешает качественному осуществлению кампании ", - пояснил Литовка.

Он добавил, что сейчас проведение прививок планируют таким образом, чтобы не перегрузить медицинскую систему и вовремя получать отзывы о неблагоприятных событиях, которые могут возникать.

Ранее глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что побочные реакции на вакцинацию "Ковишилдом" в Украине возникли у 0,5% привившихся.

Между тем слова об окончании прививочной кампании за год слишком оптимистичны. По расчетам "Страны", при нынешних темпах вакцинации она займет десятки лет.