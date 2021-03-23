Погром Банковой: почему президент не отвечает?

Власть вчера пыталась отреагировать на погром президентского офиса на Банковой, устроенный в субботу. Правда, реакция оказалась такой же невнятной, как и на выходных: все, что смогла придумать Зе-команда, – это внеочередное заседание парламента, но даже его созыв затормозился из-за отсутствия спикера в Украине.

Между тем каждый день промедления с реакцией – это очередной удар по имиджу власти, который она пытается слепить в последние недели.

Владимир Зеленский, которого в прошлом году уже стали приравнивать к Виктору Ющенко в плане его слабости как президента, уже полтора месяца пытается доказать, что является сильным главой государства. Однако несколько разбитых стекол в его офисе и – главное – отсутствие адекватного ответа разрушают эту легенду быстрее, чем она создавалась.

И даже если заседание парламента будет созвано, а на нем примут декларативное заявление, – все это не станет адекватным ответом. Стекла били не в Верховной Раде и оскорбления писали на стенах не в адрес депутатов "Слуги народа": радикалы пришли к офису самого Зеленского и оскорбляли его. Соответственно, ответ должен быть его личным и более эффектным, чем декларация.

Собственно, механизм такого ответа на Банковой уже придуман – заседание СНБО и изданный на основе его решений президентский указ. В последние две недели этот механизм используется для борьбы с фиктивной угрозой и фиктивными врагами, а здесь – реальная угроза устойчивости власти (и, соответственно, нацбезопасности) и реальные враги. Использование против них отработанного механизма СНБО – это единственный адекватный ответ, который может спасти имидж Банковой.

Решение СНБО о запрете организаций, причастных к субботней акции, санкции против тех, кто финансирует эти структуры, – такой ответ просто напрашивается.

Но способна ли Банковая бороться с реальными, а не мифическими врагами, – на это пока ответа нет.

Коронавирус: Кабмин бежит от ответственности

Пока же Зеленский делает вид, что произошедшее его не касается.

Вчера он проводил селекторное совещание, на котором премьер отчитывался, как правительство замечательно справляется с новой волной коронавируса. В частности, по данным Дениса Шмыгаля, у нас из 63 тысяч коек с подведенным кислородом свободны 24 тысячи, а из 4,9 тысяч коек интенсивной терапии свободна почти половина. То есть вроде как ситуация вполне благополучна.

Вполне вероятно, что приведенная премьером статистика верна. Однако поступающая из регионов информация демонстрирует, что все совсем неблагополучно.

И 24 тысячи свободных коек, если и существуют, то не там, где в них нуждаются. Условно говоря, свободные койки в Полтавской или Кировоградской области ничем не могут помочь переполненным больницам Ивано-Франковска, Киева или Харькова.

Ситуация осложняется тем, что вакцинация даже малоэффективным "Ковишилдом" не только не наращивает темпы, но и – наоборот – сворачивается. В частности, за воскресенье в "красном" Киеве не был привит ни один человек, да и в целом в стране осталось лишь 500 тысяч доз, так что о какой тут массовости можно говорить.

Поэтому вчера по теме вакцинации отчитывался только главком Вооруженных сил, который сообщил, что привито уже 13 тысяч военных. "Гражданские" тему вакцинации обходили стороной и обсуждали, к примеру, тему транспорта.

В частности, правительство сообщило, что вопрос с междугородным транспортом теперь должны решать сами регионы. Как это может выглядеть на практике, представить сложно. По идее, может получиться так, что поезд "Днепр – Киев" из Днепра выйдет, а в Киев прийти не сможет.

Безусловно, это очевидный абсурд, но еще большим абсурдом является тот факт, что правительство сбросило с себя вообще всю ответственность в вопросе борьбы с коронавирусом, переложив ее на плечи местных властей и оставив себе только консультативную функцию. В результате, когда возникнет ситуация, в которой понадобятся жесткие решения на уровне центральной власти (что очень даже вероятно), ее просто никто не будет слушать.

В какой "ЕС" ведет Украину премьер?

Помимо отчета на совещании у президента, премьер вчера отметился еще и несколькими заявлениями, которые должны были продемонстрировать те направления работы, которые у правительства нынче являются приоритетными. Но демонстрация получилась так себе.

В частности, Шмыгаль заявил, что в течение 5-10 лет Украина планирует стать членом Евросоюза. Само по себе такое заявление тянет на сенсацию, поскольку всем известно, насколько длительной является процедура присоединения новых государств к ЕС. Но ведь, поскольку заявление сделал целый премьер, оно должно быть ответственным и основываться на реальной информации!

Увы, называя конкретные и близкие сроки вступления в Евросоюз, глава правительства тут же сам себя опроверг, когда скромно добавил, что "в ЕС есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению союза". Сам Шмыгаль считает, что наличие таких стран не является "принципиальным препятствием", хотя должен знать, что таких стран в Евросоюзе большинство, и позиции одной из них достаточно, чтобы в европейское объединение не вступил никто.

Премьер сказал еще и о НАТО, но на эту тему распространяться не стал – видимо, понимая, что тут вообще в дебри лучше не залезать (поскольку надо затрагивать вопрос территориальной целостности и отсутствия военных конфликтов с другими государствами). Но и развернутого комментария по Евросоюзу достаточно для того, чтобы задаться вопросом: Кабмин сбросил с себя ответственность за борьбу с коронавирусом ради гипотетических проектов?

И второй вопрос: очевидно, что мы не будем в ЕС ни через пять, ни через 10 лет; почему премьер делает заведомо неправдивые заявления и не несет за это никакой ответственности?

Президент недавно подписал указ о создании центра, который будет бороться с дезинформацией. Так вот, эту борьбу нужно начинать с премьера.

Протест ФОПов: помощи ждать неоткуда?

Поскольку правительство занято проблемами вступления туда, куда мы не вступим, становится вполне понятно, что проблемы украинских предпринимателей решать некому. И потому они вчера провели в Киеве марш протеста.

Основной темой протеста была отмена ограничений, связанных с очередным локдауном. Поскольку, как уже сказано, Кабмин сбросил с себя ответственность за решения по локдаунам, то протесты были вроде как не против правительства, а против местной власти. Но очевидно, что у столичной мэрии желания решать проблемы ФОПов не больше, чем у Кабмина, а возможностей еще меньше.

По большому счету, решать проблемы ФОПов сейчас в Украине вообще некому. Им просто в очередной раз сказали не работать, но при этом не сказали, на что жить.

Хотя больше удивляет не это, а то, что мелкий бизнес в Украине вообще еще существует. В государстве, где от рейдерских захватов с помощью военизированных структур можно защититься, только наняв другие военизированные структуры, малый бизнес не может выжить уже просто потому, что не в состоянии оплатить наем целой роты охраны.

Но о том, что власть сможет решить эту глобальную проблему, и говорить не стоит – если уж она не в состоянии даже решить вопрос компенсации вынужденного простоя во время локдауна.

С другой стороны, если правительство занято глобальным вопросом вступления в Евросоюз, то тут уже не до таких мелочей, как малый бизнес.

Почему Байден отказался от разговора с Путиным?

Онлайн-беседа Джо Байдена и Владимира Путина не состоятся. Вчера российский МИД сообщил, что Белый дом не принял предложение Кремля провести разговор в формате публичной видеоконференции. Поэтому останется невыясненным, что же именно имел в виду президент США, когда назвал российского коллегу "убийцей".

Впрочем, говоря откровенно, все мы понимаем, что такой открытый разговор состояться не мог – хотя бы потому, что вряд ли Байден смог бы аргументировать свой ответ так, чтобы не ухудшить еще сильнее и без того обострившиеся отношения двух стран. Поэтому само предложение было троллингом со стороны Путина, который имел одну цель – показать слабость или даже недееспособность Байдена.

Тема недееспособности американского президента на этих выходных всплыла снова – после того, как Байден несколько раз споткнулся и упал на трапе самолета. Мимо этой темы, естественно, не мог пройти Дональд Трамп, разразившийся едким комментарием, а также СМИ, не входящие в "демократический пул". Поэтому в результате в информпространстве действительно начала складываться картинка недееспособного Байдена, который дал подобный ответ о Путине именно в силу своего состояния.

Возможно, однажды такая версия действительно станет выходом из ситуации, однако это случится не раньше, чем в Белом доме по какой-либо причине не окажется нынешнего президента. А пока холодная война продолжит свой выход на новый виток.